Independencia: toman como rehén a mujer y roban 6 mil soles de botica

Una cámara de seguridad registró el preciso momento en que delincuentes ingresan a una botica ubicada en Independencia y, tras tomar como rehén a una mujer, logran robar seis mil soles en efectivo de la caja registradora.

Estos criminales se hicieron pasar como clientes, pero al interior del establecimiento sacaron sus armas de fuego y amenazaron de muerte a sus víctimas. Incluso, a uno de ellos llegaron a empujar y arrinconar contra la pared.

“Uno de ellos amenazó a mi compañera y el otro que entró no lo vi con arma, vino y me empujó. Me puso en el rincón con amenazas, que si me muevo me iba a matar. Y comenzó a coger el dinero”, narró uno de los trabajadores.

VECINOS EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Los vecinos de la zona aseguran que este tipo de robos se ha incrementado en los últimos años, por lo que solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje integrado. También solicitaron la instalación de cámaras de seguridad.