Maricielo Effio desmiente al doctor Fong y reafirma que le realizó mala praxis

La actriz y bailarina volvió a referirse al doctor Fong, a quien denuncia por presunta mala praxis. El mencionado médico aseguró que la actriz mentía porque no acudió a todas sus sesiones, sin embargo, Effio rechazó dicha versión con pruebas en mano.

La artista mostró capturas, mensajes y toda comunicación que tuvo con el galeno para desmentir su versión. Maricielo Effio mostró que el doctor mintió en sus descargos. "Dijo que me habría hecho una lipoescultura, pero ya salieron doctores a decir que no (…) Dijo que he faltado a mi terapia. Yo tengo todas registradas en mi Instagram. Él dio una orden para más sesiones, pero él no va a ninguna, no puede dar otra orden", señaló la artista a América Hoy.

Incluso, mostró un mensaje donde el médico cirujano le envió las sesiones adicionales. Por otro lado, el especialista también señaló que Effio no usó faja, pero hay imágenes en las 'stories' de Instagram de la modelo donde se comprueba lo contrario.

Luego de desmentir con pruebas las versiones del médico, Effio volvió a asegurar que el doctor Fong cometió una mala praxis que dejó en mal estado su vientre y ombligo. "Yo entiendo que un cuerpo pueda hacer fibrosis, entiendo, yo tengo fibrosis a los costados, pero tengo un exceso de piel, y un ombligo atrofiado, me dijo que era parte de la operación y que iba a acomodarse, claramente nunca se acomodó, sino que fue una mala operación", señaló la artista.

Con información de El Popular