Ale Venturo no le cree a Gianella Rázuri: “esta tipa es de lo peor”

La empresaria salió a desmentir a la ex Miss Perú, Gianella Rázuri, quien fue protagonista de uno de los recientes ampay de ‘Magaly TV, La Firme’, donde se le ve saliendo junto a Rodrigo Cuba de una discoteca y, luego yendo a su departamento.

“Él va a mi casa, me deja en la cochera y luego me dice para tomarnos algo en la sala... el plan era seguirla en mi casa un rato (tomando un poco de vino) y no amanecernos, ni nada... No pasó nada y yo no tengo que opinar de una tercera relación”, aseguró en su momento la modelo.

Sin embargo, Ale Venturo, madre de la última hija de Rodrigo Cuba, no creyó en esas palabras. “Mejor que diga que subieron a jugar monopolio o que le prestó el baño. Esa tipa, de lo peor te juro”, señaló.

Además, dijo que a su parecer Rázuri querría hacerse famosa y por eso busca las cámaras. “Aparte ya sabemos que a ella le encanta la cámara y quiso aprovechar el momento”.

¿RECONCILIACIÓN?

Por otro lado, ale Venturo reveló a Medina que el ‘Gato’ Cuba tendría intensiones de retomar la relación y, además, se mostró arrepentido. “Pero yo no he vuelto, que él esté arrepentido es otra cosa”, aseguró y también dijo que estaría pensando en perdonar al futbolista debido a que acusa más a la modelo Rázuri que al deportista de una infidelidad.

Con información de Infobae