Operadores rescinden contrato: Corredores complementarios funcionarán solo hasta el 30 de junio

La decisión está tomada. Luego que el Ministerio de Economía señalara que “no tiene pendiente la evaluación o revisión de ninguna propuesta de adenda presentada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU)”, el presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, indicó que los corredores complementarios solo funcionarán hasta el 30 de junio.

“Ya prácticamente la posición de ellos está dicha. No van a firmar nada, no van a hacer nada y esto no les interesa. Entonces, que ellos se hagan cargo del transporte a partir del 30 de junio”, manifestó categórico.

Responsables del pago

Dijo también, en entrevista con Perú 21, que en los próximos días los asociados se reunirán para definir a fecha y la hora en que entregarán a la ATU los documentos referidos a la suspensión del servicio en Lima Metropolitana.

Finalmente, el señor Hermoza aseguró que lo único que solicitaron en la adenda es que se hagan responsables del pago como está en el contrato de concesión de acuerdo a la fórmula establecida desde el año 2013 que a la fecha bordea S/400 millones.