Mujer aceptó falsa oportunidad laboral por Whatsapp y le robaron 80 mil soles

Una mujer debe pagar casi 80 mil soles después de haber sido estafada por una falsa oportunidad laboral que le llegó por Whatsapp. Le ofrecían un trabajo en el cual podría ganar hasta mil soles trabajando desde casa a través una plataforma de ventas, aparentemente segura.

“El día 8 de marzo, me llega un mensaje por Whatsapp ofreciéndome un trabajo remoto desde casa con un ingreso que iría desde 200 soles hasta 1000 soles, de acuerdo al número de horas que me dedicara a este negocio de comercio libre. Me envían un link que rebota en una conversación al Telegram, en donde se presenta una mujer que se presenta como Ivana Almanza y ella me presenta la plataforma y me dice que es hacer ventas online con productos de Mercado libre como televisores, accesorios, relojes y varias cosas”, señaló la agraviada, que prefirió resguardar su identidad por el miedo a represalias.

Al inicio, la mujer señala que llegó a recibir hasta 200 soles en su cuenta por el trabajo realizado en esta plataforma de ventas. Sin embargo, la situación comenzó a tornarse sospechosa cuando le empezaron a solicitar que deposite a diversas cuentas altas cifras de dinero con la amenaza de no llegar recibir el monto que le correspondía por ventas anteriores. Gran parte de las conversaciones se realizaron por Telegram, una red social que utilizan muchos ciberdelincuentes para ejecutar sus estafas.

Para poder generar ingresos con esta plataforma, los usuarios debían hacer una inversión mínima para vender los productos, lo cual inicialmente no representaba una gran amenaza para la señora, ya que eran montos relativamente bajos. Los estafadores les prometían que recibirían una ganancia de la venta y una comisión que les asignaba la página. Pero conforme el tiempo iba avanzando, las sumas de dinero solicitadas para invertir fueron aumentando por lo que la agraviada se vió en necesidad de pedir dinero prestado para poder afrontar el monto requerido, la deuda llegó a sumar casi 80 mil soles, dinero que le pidieron depositar en la plataforma y a diversas cuentas bancarias.

La víctima comenta ya ha realizado la denuncia en la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones y al parecer este caso ya se elevó a la fiscalía de Lima Centro. Sin embargo, pide a las autoridades que presten atención a su problemática, ya que podría ser el inicio de una gran serie de casos de estafa electrónica.