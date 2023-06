Párpados caídos o visión doble pueden deberse a enfermedad neurológica rara llamada miastenia gravis

Las personas que presentan párpados caídos, visión doble o dificultad para deglutir deben hacerse una evaluación médica para descartar la miastenia gravis, pues estas molestias pueden ser manifestaciones de la fase inicial de esta enfermedad neurológica considerada rara, advirtió la Dra. Gaby Vera Ortiz, médico neuróloga del Departamento de Neurología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud (EsSalud).

En el Día Mundial de Lucha Contra la Miastenia Gravis, que se conmemora el 2 de junio, la especialista sostuvo que “el 80 % de los pacientes debuta con visión doble y debilidad muscular de los párpados, brazos o piernas, por lo que no se pueden peinar, vestirse, acostarse o levantarse por sí mismos, ni subir escaleras o al bus. Esto condiciona que las personas se vean discapacitadas”.

La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por causar debilidad muscular grave porque cuando afecta los músculos voluntarios e intercostales del sistema respiratorio el paciente puede entrar a una situación de vulnerabilidad total, sin poder respirar ni tomar ningún tipo de decisión por sí mismo.

Estado emotivo

“Los pacientes con miastenia pueden estar muy bien a lo largo de toda su vida y de repente cualquier tipo de eventualidad como infección respiratoria, estado emotivo o de ánimo podría condicionar a un estado de crisis de miastenia”, agregó, al tiempo de indicar que ante estos síntomas se debe acudir a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La debilidad muscular que se presenta es fluctuante, es decir, luego de permanecer en reposo puede haber una mejora, por lo que muchas personas no le dan importancia a esta enfermedad que afecta con más frecuencia a mujeres entre 20 y 40 años y varones mayores de 50 años.

Tratamiento

De otro lado, la Dra. Vera Ortiz refirió que, dependiendo de cómo el paciente tiene la enfermedad, se brinda el tratamiento. “El hospital Rebagliati brinda, desde hace 40 años, de manera óptima, un tratamiento personalizado, porque si se da de forma ocular la terapia es diferente a una miastenia glutural, que causa problemas para pasar los alimentos”, indicó.

Sin embargo, los pacientes que reciben el tratamiento en dosis adecuada pueden tener mejor calidad de vida y retardar la progresión de la enfermedad.

Testimonio

Jimmy Mancilla Díaz nos dio su testimonio y recordó que, tras su diagnóstico de miastenia bulbar, en el año 2015, su vida cambió. Nunca tuvo ninguna molestia hasta que una noche, de forma súbita, empezó a ver doble, lo que lo llevó a la emergencia del hospital Rebagliati, donde fue hospitalizado.

“Ahí empezó todo. No tenía dolor ni ningún otro síntoma, solo visión doble, lo que me asustó”, manifestó al señalar que en su caso la miastenia le afectó la deglución y su forma de hablar, pero además presenta debilidad muscular, aunque esta no es tan marcada.

Medicamento

A lo largo de sus ocho años con la enfermedad ha sido internado más de 15 veces debido a que esta dolencia tiene momentos de crisis. Jimmy cuenta también que cuando tiene mucho estrés las molestias aparecen con fuerza y entonces le aumentan la dosis o le cambian de medicamento, con lo cual logra recuperarse.