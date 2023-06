Corredores complementarios operarán hasta el 30 de junio por falta de presupuesto

Gerardo Hermoza, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, confirmó hoy viernes que todos los corredores complementarios operarán en Lima hasta el 30 de junio debido a la falta de presupuesto, indicando que todos los servicios tienen fondos solo hasta fines de este mes.

"No hay más dinero. Todos los corredores -no es que nos hayamos puesto de acuerdo- el dinero solamente alcanza para operar hasta esa fecha, no hay más. Nosotros sentimos que nos hemos estancado, no estamos avanzando", señaló en declaraciones para RPP.

Asimismo, señaló que, desde el Gobierno, sobre todo desde el sector Transporte no hay una iniciativa clara para licitar el servicio de los corredores complementarios. Además, resaltó que de los 49 paquetes de rutas que debería haber solo se está operando 10 paquetes.

"Nosotros no queremos más plazos de concesión, nosotros no queremos seguir en una concesión eterna en el que el Estado va a incumplir su parte del contrato", señaló.

FALTA DE INTERÉS

Finalmente, el directivo de la Junta de Operadores del Corredor Morado señaló que des las reuniones pactadas con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Transportes, con la Municipalidad de Lima, con el Ministerio del Interior y la ATU, solo este último se hizo presente.