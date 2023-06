Proinversión prevé adjudicar en el mes de junio cinco proyectos por más de US$ 600 millones

Foto Andina

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) tiene previsto adjudicar, este mes de junio, tres (3) procesos que incluyen cinco (5) proyectos clave mediante la modalidad de Asociaciones Público – Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), con un monto de inversión superior a los US$ 600 millones.

Se trata de los siguientes proyectos estratégicos: dos (2) Bandas de Espectro Radioeléctrico: AWS-3 y 2.3 GHz, para internet y telefonía móvil 4G (US$ 268 millones); la PTAR Puerto Maldonado (US$ 86 millones); y dos (2) Hospitales EsSalud: en Piura y Chimbote (US$ 323 millones).

“En cada uno de los procesos contamos con un número importante de postores precalificados que aseguran la competitividad y el éxito de los concursos”, resaltó el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi, quien agregó que esto confirma el compromiso de la entidad en el reimpulso de los proyectos APP y Proyectos en Activos en el país.

Con las mencionadas adjudicaciones, PROINVERSIÓN podría cerrar el primer semestre de 2023 con cuatro procesos adjudicados (que incluye siete proyectos) por un monto superior a los US$ 700 millones.

Foto Andina

BANDAS PARA 4G

El acto público de recepción y apertura de Sobres N° 2 y N° 3, y adjudicación de la buena pro de los proyectos de Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.3 GHz, que cuentan con cuatro (4) postores precalificados, se realizará el viernes 9 de junio de 2023.

Ambos proyectos, promovidos por PROINVERSIÓN por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), son muy importantes para el país, porque permitirán que un mayor número de localidades rurales a nivel nacional -que hoy no tienen servicios o solo tienen servicios de tecnología 2G o 3G- puedan mejorar y tener servicios móviles 4G, y así acceder a más información, con mejor calidad de sus comunicaciones y recibir los servicios de educación a distancia (teleducación) y telesalud, que son de vital importancia.

La Banda AWS-3 está dividida en dos bloques: Bloque A de 2x15 MHz y Bloque B de 2x15 MHz, de manera que un postor pueda presentar su oferta por uno o por ambos bloques. Por su parte, la Banda 2.3 GHz mantiene un solo bloque de 30 MHz.

Foto Andina

PTAR PUERTO MALDONADO

El proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Maldonado (PTAR Puerto Maldonado) se adjudicará el 23 de junio de 2023, convirtiendo a Madre de Dios en el primer departamento de la selva peruana con una moderna planta de tratamiento de aguas residuales. Este proceso también tiene cuatro (4) postores precalificados (grandes operadores con experiencia local en plantas de tratamiento de aguas residuales en el mundo).

A la fecha se aprobó la Versión Final del Contrato de Concesión, un paso crucial para la presentación de las ofertas técnicas y económicas y adjudicación de la buena pro.

El proyecto PTAR Puerto Maldonado ampliará la cobertura del servicio de alcantarillado con la construcción de redes secundarias y conexiones domiciliarias. Asimismo, permitirá tratar la totalidad de las aguas residuales de la zona urbana de Tambopata y El Triunfo, contribuyendo a la descontaminación de los ríos Tambopata y Madre de Dios, con lo cual mejorará la salud y calidad de vida de la población, el ambiente, el turismo y las actividades económicas.

El PTAR Puerto Maldonado, con el Proyecto Grandes Ciudades y el Proyecto Drenaje Pluvial (que se ejecutaran bajo la modalidad de obra pública), forman parte de una estrategia del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para cerrar las brechas en agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y drenaje de las aguas pluviales en Puerto Maldonado. En conjunto representan una inversión total de más de S/ 1,000 millones.

Foto Andina

HOSPITALES DE ESSALUD

Asimismo, PROINVERSIÓN informa que los proyectos de hospitales de ESSALUD de Piura y Chimbote serán adjudicados en la última semana de junio, con una inversión aproximada de US$ 323 millones), en beneficio de más de 1.6 millones de asegurados de Piura, Tumbes y Áncash. Cada uno de los proyectos ya cuenta con la Versión Final del Contrato de Concesión aprobados y cuatro (4) postores precalificados, que auguran el éxito de los concursos.

Los proyectos de Hospitales de EsSalud serán cofinanciados por el Estado. La concesión incluye los componentes de diseño, financiamiento, construcción de infraestructura hospitalaria, así como la adquisición y reposición del equipamiento clínico y no clínico. El concesionario brindará servicios de bata verde (apoyo en servicios de hemodiálisis, diagnóstico de imágenes y laboratorio), también los servicios de bata gris (servicios generales de lavandería, alimentación, seguridad, gestión y manejo de residuos sólidos, limpieza, mantenimiento, adquisición y mantenimiento de equipamiento y logística intrahospitalaria). Mientras que los servicios médicos continuarán a cargo del Estado, a través del personal de ESSALUD: médicos, enfermeras, técnicos, otros.