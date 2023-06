Cómico Carlos Alvares denuncia amenazas de muerte: delincuentes dejaron bala en el jardín de su casa

El cómico Carlos Álvarez hizo una fuerte denuncia en entrevista con Dilo Fuerte, donde reveló que viene siendo víctima de extorsión por parte de un grupo de delincuentes que le envían mensajes de WhatsApp indicando que van a atentar contra su vida y la de su familia. Asimismo, los criminales también dejaron una bala en la puerta d su casa.

“Hoy cuando salía de mi casa camino a la Dirincri donde acudí a poner la denuncia, me percató que había una bala en el jardín de mi casa. No había ninguna nota sobre esto, es por ello que he tenido que hacer la denuncia correspondiente”, señaló el cómico.

Ante esta lamentable situación que atraviesa, humorista fue claro y directo al referirse al grupo criminal que estaría de tras de estas amenazas. Carlos Álvarez dijo no tener miedo por las amenazas de estos extorsionadores. Al contrario, señaló que seguirá fuerte con su cruzada de solidaridad que intenta promover para que haya más seguridad en el país y extranjeros delincuentes sean expulsados.

“Me tiene sin cuidado, a mí no me van a meter miedo, voy a seguir con la cruzada contra la inseguridad ciudadana, la delincuencia extranjera (…). Acá hay normas y leyes que se tiene que respetar, no puede ser que (los delincuentes extranjeros) estén haciendo lo que quieran. Ha este país hay que espetarlo”, indicó.

Finalmente, el actor humorístico instó a la población no hacer tanto alarde sus bienes y propiedades para evitar exponerse ante los delincuentes. Además, recomendó denunciar ante las autoridades este tipo de hechos.