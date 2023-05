Dina Boluarte lamenta el fallecimiento de escolar que consumió pastillas y exige "investigación exhaustiva"

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, lamentó el fallecimiento de la menor de 11 años, que ingirió pastillas dentro de su centro educativo ubicado en el distrito de Independencia, lo cual le provocó una muerte cerebral.

A través de la cuenta de Twitter de la Presidencia, la jefa de Estado exhortó al Ministerio Público a dar celeridad a las investigaciones para poder esclarecer el caso y determinar a los responsables de este lamentable suceso.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la menor de 11 años de edad en Independencia y transmitimos nuestro pesar y condolencias a sus padres y familiares. Exigimos que se realice una investigación rápida y exhaustiva para esclarecer los móviles de este hecho", se lee en el tuit.

Descartan bullying o "reto viral"

Previamente, el padre de la menor, dio declaraciones a la prensa y descartó que su hija haya ingerido dichas pastillas como parte de un "reto viral" de internet, asimismo, negó que la menor sufriera de bullying en el colegio.

"Esto no se trata de ningún reto, es una amenaza que se está dando en este preciso momento, [...] esto no es ningún reto, no hubo bullying ni nada por el estilo [...] todos los santos días ella venía alegre del colegio, a ella no le gustaba faltar", dijo desde las afueras del Hospital Cayetano Heredia.