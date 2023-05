Lady Guillén indignada con extorsionador de Deysi Araujo: “si lo tengo al frente, me desgracio”

Lady Guillén tuvo como invitada en su programa de hoy a Deysi Araujo y se solidarizó con ella luego que denunciara que es víctima de extorsionadores, quienes le exigen el pago de 50 mil soles para no atentar contra su vida y la de su hijo.

La conductora de “Dilo Fuerte” hizo un llamado a la Policía Nacional para que tomen cartas en el asunto a fin de evitar que la exvedette o sus familiares sufran algún tipo de atentado.

“Qué difícil todo lo que estás viviendo, siento tu desesperación y dolor porque no es justo para nadie vivir esta angustia cuando nos tocan a un hijo”, expresó Lady.

En otro momento de la entrevista mencionó que por más que Deysi seas artista es una persona como cualquier otra. La conductora de Panamericana Televisión también mostró su preocupación debido a que la delincuencia se encuentra ganando terreno en nuestro país.

INDIGNADA

“Evidentemente se tiene que desarticular esta banda de extorsionadores que están haciendo la vida imposible y dañando a muchas familias peruanas…Cuando nos tocan a nuestros hijos es la parte que más rabia nos puede dar… Me pongo en tus zapatos y se me pasan tantas cosas por la cabeza y que, seguramente, si tengo al extorsionador al frente, me desgracio, no lo sé, porque por mi hija hago todo y seguramente tú también”, manifestó la conductora.