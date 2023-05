Familia de joven anfitriona que falleció aplastada por poste claman justicia por su muerte

Familiares de Solange Carbajal Postigo (22), joven anfitriona que falleció el pasado 27 de diciembre luego que un poste de luz le cayera encima, cuando se encontraba en el paradero ubicado en el kilómetro 97 de la Panamericana Sur, en el distrito de Asia (Cañete), al sur de Lima, claman justicia para que su muerte no quede impune.

La madre de la difunta se presentó en el set de Dilo Fuerte para contar los días difíciles que vive la familia, puesto que hasta ahora los responsables que le arrebataron la vida a su primogénita se encuentran libres.

“(La empresa es la responsable). Los cables debieron estar por encima del puente, sin embargo, estaban por debajo del puente. ¿Estos carros pueden derribar dos postes al mismo tiempo?, definitivamente es irresponsabilidad. Esos postes han estado en mal estado, desgastados”, señaló la madre.

“Denuncio públicamente a la empresa del carro que ocasiono el accidente, luego a la empresa responsable de este poste: Américatel. Ellos tienen la obligación de dale manteamiento a los postes, no es creíble que los carros puedan derribar dos postes”, recalcó la madre a Lady Guillen.

Por su parte el hermano de la víctima y abogado de la familia, remarcaron la acusación a la empresa Américatel por la muerte de la joven. El letrado Jose Quispe, agregó que han pasado 150 días de la muerte de Carbajal Postigo, y la Fiscalía de Mala recién están en la primera etapa de las diligencias preliminares del hecho.

“Los fiscales a cargo de este caso no han cumplido con incorporar a la empresa responsable del hecho en la investigación. Es lamentable porque la familia vive una tragedia por no encontrara justicia. La empresa hace oídos sordos por lo sucedido”. señaló el abogado.

De otro lado, el abogado de la empresa Americatel, Jose Luis Malaver, mediante llamada telefónica señaló que no han podido declarar aún acerca del caso ante la Fiscalía a quien también le han pedido copia del expediente del caso. “Hasta hora, aún no me han remitido las copias”, agregó el letrado.

Finalmente, la madre espera que las autoridades hagan celeridad del caso, pues hasta ahora no encuentra razón para entender lo sucedido con su hija. “No encuentro consuelo en nada. Solange era la estrella de mi casa. La vida se me fue. Extraño tanto a mi princesa y ahora no lo tengo”, expresó la madre.