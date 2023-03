Congresista Moyano sobre desastres naturales: No hay una reacción inmediata de los ministros

La legisladora Martha Moyano Delgado dijo hoy, en entrevista con RPP, que no existe una reacción inmediata por parte de los diversos ministros de Estado para enfrentar los desastres naturales, debido a que no hay recursos. Asimismo, indicó que se ha tenido que pedir ayuda a la empresa privada y al municipio de Lima, para hacer frente a la difícil situación.

“Nosotros informamos a los ministros constantemente de todo, pero siento que no hay una reacción inmediata porque no hay recursos, no hay maquinarias. Ayer ha llegado recién un camión y una retroexcavadora a Punta Hermosa en la tarde. Ya las otras máquinas estaban trabajando y Rutas de Lima estuvo anoche", señaló la representante de Fuerza Popular.

Alquilar retroexcavadoras

"Efectivamente, maquinarias no hay. He visto la ayuda de la empresa privada, de vecinos que han tenido que recolectar dinero para alquilar retroexcavadoras. Del Estado, del Ejecutivo han llegado motobombas. Del Municipio de Lima, que ha estado muy activo, han dado carpas, motobombas, todo su personal fue a levantar escombros", agregó la primera Vicepresidenta del Parlamento.