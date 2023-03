Alcalde López Aliaga afirma que encontró municipio sin recursos para atender emergencia por lluvias

El burgomaestre Rafael López Aliaga aseguró en la víspera que encontró la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sin recursos para atender emergencias como las intensas lluvias y huaicos, que se registran estos días, a consecuencia del ciclón Yaku.

“El 1 de enero entro y no había nada de prevención. Si uno encuentra una municipalidad que no tiene un mango, que está quebrada y con cero de caja, no jodan, pues. Ya estoy en azul. En este momento, ya tengo recursos para ayudar a la gente que está sufriendo”, señaló.

No soy figureti

Sobre las críticas por su silencio estos días y su respuesta frente a la crisis climática afirmó: “He estado preocupado para que no se desborde el río Rímac, el río Chillón y el río Lurín, hasta las cinco de la mañana he estado con el Ejército (...) Yo no soy figureti”, indicó.

Finalmente, informó que su gestión desplazó personal en varios distritos. En Ate, además, entregaron cinco mil sacos de tierra para afrontar la emergencia, mientras que en Chaclacayo realizaron trabajos de limpieza de calles, llenado y colocación de sacos de arena.

(Con información de Infobae)