Jóvenes crean gomitas fortificadas con macroalgas para reforzar el sistema inmune de niños y adultos

Gomitas de diferentes sabores y fortificadas con macroalgas extraídas de las playas de Pimentel y Pisco son el innovador producto vitamínico creado por jóvenes ingenieros pesqueros que busca, a través de un precio justo, incrementar el consumo de algas en el país.

En sus diferentes presentaciones como multivitamínicas y reforzadas con vitamina C, las gomitas de Dr. Food, como registraron la marca, ofrecen entre sus beneficios reforzar el sistema inmune de adultos y pequeños aprovechando las propiedades nutricionales del agar agar, polisacárido proveniente del alga roja.

“Tenemos gomitas para el sistema inmune que tienen vitamina D, C y zinc. También tenemos gomitas solo con vitamina C y gomitas multivitamínicas con vitamina A, B, C y D”, comentó Daniel Rojas, líder de la investigación.

Se destaca, además, de su sabor agradable que no hace evidenciar su procedencia, la diferencia de este producto sobre las otras opciones similares del mercado, que cuestan el doble.

“Las gomitas que hoy en día hay en el mercado usan como base gelatina de uso animal, nosotros usamos como base algas rojas. Esta alga tiene la particularidad de ofrecernos reforzar el sistema inmune, también ayuda contra el colesterol, ya que tiene omega 3 y contribuye en la limpieza de metales pesados”, afirma Rojas.

Esta investigación, que trabaja con comunidades de pescadores de Pimentel y Pisco, está valorizada en S/214,800.00 y recibió S/168,800.00 como cofinanciamiento por parte del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (Pnipa) del Ministerio de la Producción.

Las gomitas ya están en el mercado y se venden mediante Delivery a cualquier parte del país. Asimismo, ya se iniciaron las negociaciones para distribuirlas en reconocidas cadenas de farmacias locales.