Surco: joven denunció discriminación de policía por ingresar a restaurante con bividí

Gran controversia generó la denuncia de un joven que aseguró sufrir la discriminación de un agente de la Policía Nacional por no permitirle el ingreso a un local de Sarcletti ubicado en el distrito de Surco solo por usar un bividí.

“Pero ponte una camisa amigo. Porque le he dicho vístase bien, es lo único. Sino por medida de seguridad porque podrían venir a asaltar. No solamente eso señor, sino yo lo estoy viendo por medidas de seguridad. Yo nunca he visto una persona que venga con bividí”, dijo el agente en un video compartido por el agraviado.

El joven identificado como César Figueroa señaló que llegó al restaurante alrededor de las 10:40 de la noche a bordo de su camión luego de trabajar. Cuando ingresó le dijeron que iban a cerrar por lo que se retiró, pero antes de que parta en su vehículo el agente se le acercó y le comenzó a hablar sobre un coche bomba y que había estado en el centro comercial El Polo.

Ante las acusaciones, Figueroa le increpó sobre cuál era el problema y le dijo que entrara con él al restaurante para que le explicara, pero el agente intentaba detenerlo y le preguntó por su DNI. “Yo antes le había dicho cuál es su nombre porque en primera instancia pensé que me venían asaltar porque dentro de ese camión había objetos de valor. Y el señor vino todo desordenado y sudado, pensé que era el que cuidaba los carros”, aseguró en entrevista con ATV.

El Policía le dijo que cruzó desde la embajada [de Estados Unidos] solo porque vio ingresar a alguien a la tienda y salir de ahí.

VIDEO DE LA INTERVENCIÓN CAUSA INDIGNACIÓN

Las imágenes capturadas por el denunciante y que compartió en sus redes sociales causaron indignación en los internautas que dejaron duros comentarios: “Eso se llama discriminación por parte de la PNP”, “Está prohibido que el policía haga esas labores”, “Qué tal papelón del efectivo”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

Con información de Ojo y Perú 21