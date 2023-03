Tras comentarios sobre buffet para legisladores: protestan frente a casa de Jorge Montoya

Hasta la calle Los Laureles, en el distrito de San Isidro, donde se ubica la vivienda del legislador Jorge Montoya Manrique, llegaron personas para protestar, tenían ramos de alfalfa en las manos y carteles con mensajes contra del gobierno de Dina Boluarte Zegarra.

Al lugar llegaron también efectivos policiales que inmediatamente formaron un cerco y rodearon a este grupo de manifestantes, aproximadamente unas treinta personas, que en ningún llegaron a realizar actos de violencia o se enfrentaron a los agentes del orden.

Comer alfalfa

Como se recuerda, el vocero de Renovación Popular, criticó el informe periodístico en donde se reveló que, en diciembre de 2022, el Parlamento Nacional aprobó una adenda a fin de elevar de 15 a 80 soles el costo de las comidas para cada legislador y tener a cambio platillos de buffet.

"Lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto, ¿qué comen ustedes? Comida de tercera seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. (...) Cuando se quiere hacer algo con mala intención, se ve y este reportaje es con mala intención. No es un tema de investigación periodística para encontrar un fraude o mal uso del dinero. (...) Querrán que comamos alfalfa seguramente", declaró.