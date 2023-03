Los Olivos: Policía agrede a mujer serenazgo durante intervención

Gracias a las imágenes captadas por un testigo del hecho, se puede observar como un iracundo sujeto agrede a una mujer de seguridad ciudadana, del distrito de Los Olivos.

Lo que llama la atención de este hecho, sería que el sujeto fue identificado pomo efectivo policial, el cual se resistió a ser intervenido, golpeando a los agentes del serenazgo.

“Tengo mucho dolor de brazo, lo que mas me sorprende es que fue un efectivo policial, y nosotros diariamente trabajamos de la mano con la Policía”, contó Maritza Cabrera.

SOBRE LA AGRESIÓN

Según se sabe, los vecinos de la zona llamaron a personal del serenazgo debido a que 4 sujetos se encontraban consumiendo sustancias extrañas, por lo que acudieron hasta el lugar, para pedirles que se retiren, desatando la furia del efectivo PNP.

“Yo lo empecé a grabar como señala el protocolo, pero el intentó darse a la fuga, entonces como me vio grabando se me abalanzó encima y me tiró un golpe en la cara”, señaló la víctima.