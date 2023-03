SJL: Mujer desaparece tras subir a un taxi y su esposo recibe singular mensaje

Un sujeto identificado como Alberto Peralta Gima denunció la sospechosa desaparición de su esposa, Alejandra Lucía Calderón Ramos, de 29 años, luego de que abordara un taxi durante la madrugada, en San Juan de Lurigancho.

“Ella estaba con mis tres hijos. Como a las 3 de la mañana alguien la llamó y le dijo que su mamá estaba mal y que tenía que ir a verla. Desesperada, ella toma un taxi y se enrumba a la casa de su mamá, al día siguiente desperté y mi esposa no estaba. Fui a la casa de mi suegra y me dijo que no había llegado”, contó Peralta.

RECIBE SINGULAR MENSAJE

Asimismo se sabe que el sujeto acudió hasta la comisaría de San Juan de Lurigancho, donde lograron rastrear el celular, que figuraba que su esposa había llegado al terminal de Cañete, sin embargo, tiempo después, el teléfono móvil fue apagado.

Antes de esto, Alberto Peralta cuenta que recibió un supuesto mensaje de su esposa, pidiéndole que le transfiera todo el dinero de sus cuentas bancarias, ya que no tendría como volver, por lo que teme que su cónyuge haya sido secuestrada.