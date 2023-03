Susana Baca: internan a cantautora en hospital Rebagliati para “compleja operación”

La cantante nacional Susana Baca, quien ha logrado merecidos éxitos como el Latin Grammy y ha dejado el nombre de nuestro país en alto a nivel internacional, hoy se encuentra internada en el hospital Edgardo Rebagliati, pero se desconoce los detalles del problema de salud que la aqueja.

Por medio de sus redes sociales, Susana Baca informó que se trata de una intervención compleja. "A mi edad qué no es complejo... Me consuela que estoy recibiendo mucho cariño y la fortaleza de la esperanza, también la solidaridad de los que aquí trabajan... desde aquí me aseguro, como los doctores, las enfermeras, los técnicos y administrativos y en especial los pacientes como yo que apuestan por la vida", publicó.

La tres veces ganadora de los Latin Grammy se refirió a la convulsión social que atraviesa el país y deseó que, al despertar de su cirugía y “como un acto mágico”, el país “que ahora sangra” pueda recuperar su espacio.

FESTIVAL WOMAD EN ESPAÑA

La cantante anunció que abrirá el cartel del Festival WOMAD Cáceres 2023 que se celebrará del 11 al 14 de mayo en España, pues la organización ya había confirmado a los primeros artistas de la edición XXVIII, donde también figuran los sudafricanos Bantu Continua Uhuru Consciousness, de música funk hedonista, y el dúo formado por el guitarrista británico Justin Adams y el italiano Mauro Durante.

El festival WOMAD es un encuentro intercultural de música, arte y danza. Su directora, Dania Devora dijo que el sueño es que este evento vuelva a ser un referente de los festivales de música del mundo que junte en sus escenarios a artistas de larga y reconocida trayectoria y a nuevas voces emergentes del panorama musical.

Con información de RPP