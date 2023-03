Mujer vence la cirrosis gracias a trasplante hepático realizado por especialistas de EsSalud

Un nuevo comienzo. En el marco del Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora el 27 de febrero, una joven de 38 años volvió a la vida gracias a un exitoso trasplante hepático realizado en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en una cirugía de alta complejidad que duró más de ocho horas y que demostró la alta capacidad de los médicos y el moderno equipamiento de este nosocomio.

En medio de aplausos del personal de salud que estuvo a cargo de su recuperación, su madre y prima y autoridades de la institución, la joven fue dada de alta después de la exitosa cirugía. El presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Arturo Orellana Vicuña, fue el encargado de entregarle la “Medalla de la Vida”, como símbolo de su lucha y valentía durante este difícil proceso.

El titular del Seguro Social destacó la alta capacidad de los médicos del hospital Almenara, al señalar que este nosocomio es líder en trasplante de órganos en el país y precisó que es un equipo bastante grande donde todos aportan para que los trasplantes tengan éxito.

“Estamos en el hospital Almenara, pionero en el manejo de trasplantes de órganos, conmemorando el Día Internacional del Trasplante y está saliendo de alta Mayra, una paciente trasplantada de un órgano tan sensible como es el hígado. El gran reto de recibir un órgano ha sido superado, son muchas horas de cirugía y le estamos dando una atención completa, de aquí vienen sus controles para cuidar ese hígado trasplantado”, precisó.

Mayra Pastor fue diagnosticada con cirrosis hepática autoinmune hace 6 años; durante ese tiempo recibió tratamiento farmacológico hasta que hace seis meses su condición empeoró y los médicos le dijeron que necesitaba de un trasplante para salvar su vida, por eso fue incluida en lista de espera.

“Cuando me dijeron que apareció el donante no lo podía creer, estuve muy feliz y agradecida con esa persona, es un ángel para mi y siempre lo voy a llevar en mi corazón. Ya llevo 10 días trasplantada y me siento viva nuevamente, muy contenta y feliz. Agradezco a los médicos, técnicos, licenciadas, a Dios y a la familia de mi donante porque donar un órgano es donar vida”, dijo emocionada Mayra.

La cirugía de alta complejidad se realizó el 17 de febrero de este año, en donde un equipo multidisciplinario de médicos le colocó un nuevo hígado a la paciente, quien fue diagnosticada de cirrosis hepática, enfermedad auto inmune que había deteriorado su salud. Fue una cirugía de más de ocho horas donde participó un equipo multidisciplinario especialista en trasplantes, dirigido por el Dr. Víctor Hugo Torres, jefe de trasplante y el Dr. Félix Carrasco, jefe del servicio de trasplante de hígado del hospital Almenara.

Tras ser dada de alta la paciente agradeció a EsSalud y a los médicos del hospital Almenara por salvarle la vida y salió contenta del hospital junto a su madre y a su prima con quienes se reencontró después de varios días.

Nueva sala de hospitalización de trasplante pediátrico

Continuando con la política de ampliación y mejora de los servicios, en el Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos, el Seguro Social de Salud (EsSalud) puso en funcionamiento la Sala de Hospitalización de Trasplante Pediátrico del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, un área exclusiva para pacientes menores que se recuperan del trasplante hepático y renal.

El nuevo ambiente está equipado con cuatro camas de hospitalización, monitores y modernos equipos médicos complementarios que permitirán brindar a los niños una cómoda estancia hospitalaria durante la etapa pre y postrasplante.

La ceremonia contó con la participación de Aitana, Mathías y Samira, tres pequeños que hoy tienen una nueva oportunidad de vida gracias a la donación de órganos y la capacidad de los profesionales de la salud del hospital Rebagliati.

El primer trasplante hepático fue realizado en el 2016 a la pequeña Aitana, cuando ella tenía apenas tres añitos de vida. Junto a su madre, regresó a los ambientes de hospitalización con nueve años y muy orgullosa recuerda su valentía. “Yo me salvé gracias a mi mamá porque una parte de su hígado fue trasplantado a mí y ahora mi vida es normal porque juego mucho, me voy al cine, a las fiestitas infantiles”, cuenta Aitana.

Durante el 2022, en los hospitales de EsSalud a nivel nacional se realizaron un total de 384 trasplantes de órganos y tejidos, y en lo que va del 2023 se han realizado un total de 50 trasplantes.