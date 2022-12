Candidata al Miss Perú La Pre no estaría embarazada como contó hombre de 29 años

Entre lágrimas, la madre de la menor de 14 años que candidata al Miss Perú La Pre, desapareció junto a un sujeto de 29 años, contó que el hombre mintió acerca de la gestación de su hija para que no lo demandaran.

“Le hicieron todos los exámenes, no está embarazada, no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual. No tiene nada, esta chica ha sido salvada, no está embarazada. A pesar de que él te dijo para asustarte y para aceptar la relación”, manifestó un medio local a la madre de la víctima.

EL SUJETO SERÍA CASADO

Por su parte, la madre de la víctima reveló que el sujeto sería casado, y tendría dos hijos, por lo que sedujo a la menor para llevarsela con mentiras, pidiendo al Ministerio de la Mujer que tome cartas en el asunto y evalúe psicológicamente a la menor.

“Ella lo ha contactado por internet para ayuda económica, él la ha enamorado, le ha preguntado todo y le ha captado porque ella ha estudiado cosmetología también y ahí le ha esperado afuera y cuando ella salió dice que le ha llevado en una moto a un hostal”, señaló.