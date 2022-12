Afganistán: Gobierno de los talibanes ahora prohíbe a las mujeres trabajar en cualquier ONG

El gobierno talibán de Afganistán ordenó en la víspera a las organizaciones no gubernamentales (ONG) no emplear a mujeres porque no estaban respetando el código de vestimenta, el mismo argumento por el que se les excluyó a las mujeres de las universidades.

"Ha habido graves quejas sobre el incumplimiento del uso del hiyab islámico y otras normas y reglamentos relacionados con el trabajo de las mujeres en organizaciones nacionales e internacionales", dice una notificación del Ministerio de Economía enviada a todas las oenegés.

"En caso de incumplimiento de la directiva (...) se cancelará la licencia de la organización que fue expedida por este ministerio", especifica el aviso. Varias ONG confirmaron que recibieron el documento, y se reunirán para tomar una decisión sobre el tema.

Oportunidades laborales

Decenas de ONG nacionales e internacionales trabajan en múltiples sectores en áreas remotas de Afganistán, y gran parte de su personal son mujeres, que son contratadas por su eficiencia, además de darles oportunidades laborales ya que son muy relegadas.

Este anuncio se produce solo cuatro días después de que el gobierno talibán decidió prohibir indefinidamente a las mujeres afganas asistir a universidades públicas y privadas del país. Supuestamente porque no estaban respetando el código de vestimenta.