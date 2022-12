Ministro Tello anuncia "reparaciones o apoyo solidario" para familias de fallecidos en protestas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, anunció que están conformando una comisión para ver las reparaciones o apoyo solidario para las familias de los fallecidos en las protestas. Asimismo, expresó su solidaridad con los deudos y dijo que en esta Navidad los peruanos están dolidos por dichas muertes.

"Me parece importante que, desde el sector Justicia cumplamos con el encargo de la señora presidenta y del premier, estemos conformando una comisión multisectorial para ver el tema de reparaciones o apoyo ciudadano que vamos a dar nosotros a los deudos", manifestó.

Señaló que la comisión la integran diferentes ministerios y la sociedad civil, como la Coordinadora de Derechos Humanos, y dos representantes de las víctimas. Agregó que las reparaciones o apoyo solidario busca "mitigar" alguna necesidad de las familias "porque la vida humana no tiene precio".

"Es una respuesta del Estado ante una situación, pero hay que tener en cuenta que es un paliativo porque lo que realmente no debe ocurrir, y aprovecho el espacio de RPP, es que estas muertes no pueden ser en vano. Estas personas no deben haber muerto en vano”, declaró Tello Alfaro

“Lo que nos tienen que dejar bien en claro este tipo de situaciones no se puede volver a ocurrir y sobre todo no debemos permitir que el Perú ilegal intervenga porque lo que pudo ser una protesta saludable y democrática termine en violentistas y más aún, como se ha demostrado, en un violentismo financiado por el lado oscuro", añadió.