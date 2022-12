Hace 22 minutos

Conocida cadena de fast food deja a Yola Polastri sin compartir navideño: "Arruinó la fiesta de las burbujitas"

La animadora infantil no pasó por alto este incómodo momento y expresó su malestar a través de sus redes sociales: "El peor restaurante de comida rápida. No llames, no cumplen".