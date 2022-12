Chorrillos: Interno fallece en centro de rehabilitación por presunta negligencia

Familiares de un interno del centro de rehabilitación Salud y Vida, ubicado en Chorrillos, denunciaron que su familiar falleció debido a falta de atención médica en el lugar, por presunta negligencia.

El sujeto identificado como William Aponte Amaus reportó que se encontraba mal de salud, sin embargo no fue atendido a tiempo, por lo que falleció pocos minutos después por no recibir los primeros auxilios a tiempo.

“No es justo lo que le ha pasado a mi cuñado, él llevaba tres meses acá. No le han dado los primeros auxilios, este centro no tiene permiso de funcionamiento. Varios internos nos han dicho que les pegan, que les han dicho que no digan nada”, señaló la cuñada de la víctima.

INTERNOS ENVÍAN CARTA

Por su parte, la hija de la víctima denunció que su padre era agredido físicamente por un bate de béisbol, según la información que recibieron por los demás internos del lugar, a través de una carta.

“Uno de los internos nos ha mandado una carta diciendo que con este palo de béisbol les pegaban. Los castigaban así, él nos dice que mi suegro ha salido de ahí muerto porque lo tenían muerto adentro. Pedimos justicia, por favor, que este centro, que el señor Jaime pague por todo lo que ha pasado acá dentro. Son dos muertes más”, acotó.