Las 2 mejores refrigeradoras y congeladoras de 2022

Los refrigeradores y congeladores han recorrido un largo camino desde los días en que eran solo una caja básica con una puerta. Hoy en día, hay muchas opciones diferentes para elegir, cada una con su propio conjunto de características.

Una de las características más importantes a considerar en unas refrigeradoras es la eficiencia energética. Estos electrodomésticos consumen mucha electricidad, por lo que es importante que encuentre uno que le permita ahorrar dinero a largo plazo.

También hay una variedad de congeladoras en tamaños diferentes para elegir, lo mejor es averiguar primero cuánto espacio necesita antes de decidir qué modelo es mejor para ti. Tienes que pensar en qué tipo de almacenamiento deseas y cuánto costará por adelantado, así como en términos de uso de electricidad a lo largo del tiempo.

No vale la pena invertir en algo que costará más de lo que vale en tu factura de electricidad o que ocupará demasiado espacio en tu cocina.

Cuando estés listo para comprar una refrigeradora precio Perú nueva, tienes que tener presente que es una inversión a largo plazo, por lo que asegúrate que no solo haga el trabajo, sino que disfrutes usarlo en los años venideros.

Hemos descubierto 2 de las mejores refrigeradoras baratas del mercado que satisfarán tus necesidades con las últimas funciones y opciones. ¿Estás buscando buenas reseñas de neveras? Encuentra tu nevera perfecta siguiendo nuestra guía de compra informativa.

1.Beko RCNE560E40ZXBRN

● Pros

- Muy grande, cubre todas sus necesidades de refrigeradoras en oferta en cuanto a almacenamiento.

- La función de congelación rápida mantiene frescos los alimentos congelados.

- El diseño de la puerta es funcional y estético.

- Es silenciosa teniendo en cuenta que es una nevera grande.

● Contra

- Grande, requiere mucho espacio para abrir las puertas.

- No es tan eficiente energéticamente como los modelos más pequeños.

- Las botellas más pequeñas tienden a volcarse al abrir y cerrar la puerta.

● Nuestra revisión

Esta combinación de nevera y congeladora vertical Beko es el modelo casi perfecto para cualquier familia. Tiene suficiente almacenamiento para 4 o más personas y ofrece las funciones que desea y necesita sin opciones costosas que de todos modos no usará.

Nos encanta el elegante exterior de Beko, con sus puertas integradas y manijas integradas. La unidad se ve bien en casi cualquier cocina.

No solo tiene un aspecto elegante por fuera, sino que también está repleto de características internas que le brindarán una refrigeración de calidad en los años venideros.

Nos encantan las baldas de cristal del frigorífico, pero también los amplios compartimentos de las puertas para guardar botellas extragrandes.

Tiene un cajón EverFresh+, que está diseñado para mantener tus frutas y verduras frescas hasta por 30 días. La tecnología HarvestFresh utiliza luces LED para imitar la luz solar, lo que también ayuda a mantener los alimentos frescos.

La congeladora pequeña y el refrigerador tienen unidades de enfriamiento separadas, por lo que los alimentos congelados no terminarán oliendo como nada que hayas almacenado en el refrigerador.

Y no los congelará, por lo que nunca tendrás que preocuparte por la formación de escarcha. Los 3 cajones del congelador son espaciosos y te brindan fácil acceso a todos sus alimentos congelados sin tener que excavar entre ellos.

También nos gusta la pantalla digital exterior muy conveniente, que no es demasiado grande pero le brinda la información que necesita justo en la puerta.

Nos gustaría ver un dispensador de agua y hielo, pero esa no es una característica necesaria. Por cierto, la unidad no es la más eficiente energéticamente, pero es relativamente silenciosa con solo 38 dB, que es menos que silenciosa.

Si buscas un buen frigorífico a un buen precio con todas las características que necesitas para mantener los alimentos frescos durante más tiempo, este Beko es la elección perfecta.

● Especificaciones

- Puertas de entrada tipo 2

- Capacidad 514 L

- Electricidad clase E 303 kWh/año

- Nivel de ruido (dB) 38

- Capacidad de las congeladoras precio Perú 158 L

- Dimensiones 192x70x74,5cm

- 3 compartimentos congeladores adicionales , NeOFrost con 2 sistemas de refrigeración, soporte para verduras y frutas EverFresh+, portabotellas XXL, pantalla de control táctil.

LG GSL760PZXV

● Pros

- Mucho espacio para cubrir todas sus necesidades de almacenamiento

- 10 años de garantía del compresor

- Dispensador de agua y hielo

- Puertas más pequeñas para un espacio compacto

● Contra

- Caro

- No es tan eficiente energéticamente como los modelos más pequeños.

- Requiere instalación de tubería de agua.

- Estantes estrechos del congelador

● Nuestra revisión

Estas refrigeradoras y congeladoras precio de LG tienen más accesorios que Beko, pero tienen un precio más alto, tanto en términos de costo como de rendimiento. Nos gustan las cómodas puertas laterales y los compartimentos de alimentos de fácil acceso, pero no estamos seguros de si todas estas características adicionales son para todos.

En primer lugar, es uno de los mejores frigoríficos con congelador que existen, ya que es un frigorífico atractivo con una enorme capacidad de más de 600 litros, por lo que hay espacio para todo. Tiene cajones especiales como el Moist Balance Crisper que mantiene los alimentos en la humedad adecuada para mantenerse frescos, así como el Fresh Balancer, un cajón sellado especialmente diseñado para vegetales.

Nos encanta la tecnología central detrás del compresor lineal inversor, que ahorra energía y está diseñado para durar al menos 10 años. Cuando compra un refrigerador, quiere que su inversión dure.

También viene con un dispensador de agua y hielo incorporado con una pantalla LED que brinda información sobre la unidad. Esto es increíble, pero significa que tienes que conectar una línea de agua al refrigerador, algo que la mayoría de la gente no puede hacer sin ayuda profesional.

El congelador es grande y tiene varios estantes que le permiten organizar su comida, pero la puerta es estrecha, por lo que podrían caber alimentos más anchos como la pizza congelada.

Viene con Smart ThinQ, siendo la tecnología de dispositivos inteligentes de LG. Nos gusta la función de diagnóstico inteligente, que le dirá qué está mal si el refrigerador no funciona correctamente, pero no vemos que use esta función con regularidad.

Si quieres un frigorífico de gran capacidad con puertas laterales más pequeñas, este LG es una gran opción para tu cocina. El exterior de acero inoxidable es elegante y funcional, y la unidad debería brindarle años de servicio.

● Especificaciones

- Puertas tipo 2, lado a lado

- Capacidad 668 L

- Electricidad clase F 431 kWh/año

- Nivel máximo de ruido 39 dB

- Capacidad del congelador 214 L

- Dimensiones 96,8x189,1x77 cm

- Dispensador de agua y hielo adicional , pantalla LED externa, tecnología inteligente ThinQ, cajón Fresh Balancer, Moist Balance Crisper.