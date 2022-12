Protestas en el Perú: "He dado indicaciones a la Policía de no usar ninguna arma letal", dice Boluarte

A raíz de la convulsión social que atraviesa el sur del país, la presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo un llamado a la calma y anunció que ha dado órdenes a la Policía Nacional (PNP) de no usar "ni un arma letal" en las protestas, cuyo saldo actual ha dejado al menos siete muertos en Arequipa y Andahuaylas.

"He dado las indicaciones a la Policía de no usar ninguna arma letal, ni siquiera perdigones de goma", dijo a la prensa. "He dado las instrucciones necesarias al Mininter para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que han dañado a nuestras hermanas y hermanos", precisó.

"En cuanto se individualice, estará cayendo el peso de la ley que corresponda", agregó Boluarte, quien ha recalcado que encabeza un "gobierno de transición", tras el fallido golpe de Estado que intentó perpetrar su predecesor, el expresidente Pedro Castillo.

¿QUÉ DIJO EL JEFE DE LA REGIÓN POLICIAL DE LIMA?

La presidenta Boluarte hizo estas afirmaciones pocas horas después de que el jefe de la región policial de Lima, Víctor Zanabria, anunciara que desde este martes los agentes elevarían "el nivel de respuesta" a las marchas y usarían perdigones de goma "dado el nivel de violencia y afectación a la integridad".