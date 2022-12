Hospital Almenara brinda talleres virtuales para padres de niños con autismo

El hospital Guillermo Almenara de EsSalud atiende mensualmente más de 400 niños con trastornos del espectro autista (TEA), lo que contribuye a mejorar las dificultades de lenguaje, comunicación, interacción social y patrones de comportamiento que presentan a causa de la afección.

La doctora Paola Pichilingue Torres, médico de rehabilitación pediátrica del Servicio de Patología del Desarrollo del referido nosocomio, explicó que el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que se presenta desde edades tempranas y perdura hasta la adultez. Anotó que es más prevalente en varones, que mujeres. De cada 4 niños, hay 1 niña con autismo.

Causas del TEA

Refirió que a la fecha no existe evidencia de causa específica del TEA, pero que existen algunos signos tempranos que evidencian dicha condición. Mencionó, por ejemplo, que el niño no saluda, no responde al llamado, no habla, ni interactúa como un niño de su edad, así como, puede caminar en puntas o ser sensibles a ciertos ruidos comunes.

“El diagnóstico es clínico, no existen exámenes de sangre, ni de imágenes como tomografía o resonancias que confirmen el diagnostico, pero se pueden utilizar instrumentos o evaluaciones estandarizadas, como las que se aplican en la institución para hallar a los niños con riesgo de TEA”, precisó.

Escuela de padres

La especialista aseveró que un niño con esta condición requiere de varias atenciones por diversos profesionales de la salud (neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, terapeuta de lenguaje, ocupacional, etc), que lo acompañarán a lo largo de todo el tratamiento.

Dijo que como parte de la intervención se realizan talleres virtuales denominados Escuela de Padres dirigidos a los padres de niños con o sospecha de autismo, a fin de complementar el tratamiento e identificar a tiempo los signos de alarma.

Diagnostico e intervención

Precisó que tiene dichas sesiones tienen por objetivo informar sobre el autismo, explicar sobre el diagnóstico y la intervención, brindar pautas sobre su abordaje en casa, además los padres pueden interactuar entre ellos y resolver sus dudas en cada sesión, lo cual los ayuda mucho a comprender y apoyar a sus niños.

“Hasta la fecha son alrededor de 210 padres los que han participado de estos talleres, con hijos entre 2 a 4 años de edad con o sospecha de autismo, las sesiones son una vez a la semana, lo que permite reforzar la información de las consultas y terapias, además de orientación y consejos en bienestar de sus niños”, resaltó.

Finalmente, la doctora Pichilingue Torres recomendó a los padres que, si sospechan que su niño presenta algunos síntomas, deben acudir a centro de salud para un diagnóstico temprano e iniciar con prontitud las terapias.