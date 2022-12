Costa Verde del Callao no cuenta con saneamiento físico legal que asegure propiedad

Un reciente informe de control concurrente de la Contraloría General de la República evidenció que el terreno sobre cual se construye el saldo de obra de la Vía Costa Verde -Tramo Callao, con un presupuesto superior a los S/ 116 millones, no cuenta con saneamiento físico legal que asegure la propiedad, afectando la sostenibilidad y la inversión del proyecto.

De acuerdo al Informe de Hito de Control N° 003-2022-OCI/5355-SCC, el Gobierno Regional del Callao no ha realizado acciones con relación al saneamiento físico legal sobre el área del proyecto de 262 178 m², que corresponde a casi 5 kilómetros de vía, para lograr que figure inscrita la realidad jurídica actual en el registro de predios de inmuebles de la entidad.

Precisa que, a pesar que desde el 2007 se aprobó la creación de un comité especial que debía encargarse de brindar apoyo y asesoramiento sobre la transferencia de terrenos, ya que “constituye un requisito indispensable para la ejecución de obras públicas, por cuanto permite con claridad determinar que un terreno no comprometa a privados”, a la fecha no se ha realizado trámite alguno.

Se advirtió que, en base a la información compartida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y la Municipalidad Distrital del Callao, el área donde se ejecuta el proyecto presenta superposiciones, es decir, en menor medida pertenecen a predios estatales, pero en su mayoría corresponden a predios de propiedad privada, lo cual genera riesgo que sean reclamados por sus dueños.

De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales (SINABIP), las entidades que conforman este sistema se encuentran obligadas a efectuar de oficio y progresivamente la primera inscripción de dominio y otras acciones de saneamiento físico legal de los predios de su propiedad o que se encuentren bajo su competencia y administración hasta su inscripción en el registro de predios y su registro en el SINABIP. Ello obligaba al Gobierno Regional del Callao a realizar oportunamente la incorporación y registro de los predios que se encuentren bajo su administración de manera directa.

Cabe señalar que el primer tramo de la Vía Costa Verde, que comprende la salida por los viaductos de Haya de la Torre y Santa Rosa, en los distritos de La Perla y el Callao, fue recepcionado el 19 de noviembre pasado por el Gobierno Regional del Callao, a pesar de las deficiencias comunicadas en un reporte de avance de situaciones adversas notificado por la Contraloría.

Ciclovía con deficiencias

El proyecto también incluye la construcción e implementación de una ciclovía de 4.62 kilómetros por 2,00 metros de ancho, en el lado contiguo del mar.

Al respecto, detectamos que la supervisión contratada no cauteló que se use el material establecido en las especificaciones técnicas ni en los análisis de precios ofertados por el contratista, ya que se usó una pintura para tráfico, con base agua 100% acrílico, que se utiliza para pintar señalizaciones en las pistas, lo cual no estuvo acorde a lo indicado, que establece la colocación de pavimento asfáltico coloreado con óxido de ocre rojizo.

Esta deficiencia originó que el pavimento no se ejecute con una mezcla asfáltica de color rojo o con sello de color indicado, para lo cual se destinó S/ 184 927, lo cual viene causando agrietamiento y levantamiento de la pintura entre las progresivas km 3+540 hasta la km 4+282,5 (lado derecho) de la ciclovía, que corresponde entre el distrito de San Miguel y el viaducto Santa Rosa.

Cartas fianzas

Otro de los riesgos detectados se refiere a la desprotección contractual en la que ha quedado la entidad por el incumplimiento de la vigencia de dos cartas fianzas validadas a favor del contratista por S/ 9 862 766 por el concepto de adelanto de materiales. La Ley de Contrataciones establece una vigencia de tres meses, y estas garantías no cumplen este plazo, lo cual deja desprotegido al Gobierno Regional ante eventual incumplimiento.

Asimismo, se advirtió un eventual gasto de S/ 160 920 por la contratación de un médico y S/ 120 mil por una ambulancia, para que permanezcan en el lugar durante 12 meses mientras duran los trabajos; sin embargo, de la inspección realizada, no existe evidencia de su presencia, lo cual afectaría el uso de los recursos públicos.

Por todo ello, se notificó el informe de control al Gobierno Regional del Callao para que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de su competencia. Estas actividades deberán ser informadas a la Contraloría, adjuntando la documentación que las sustente.

Dato

La construcción de la Vía Costa Verde Callao, que comprende casi 5 kilómetros de obra, data del 2014 y debió ser culminada en el 2017, sin embargo, estuvo paralizada por más de cuatro años. Inicialmente la obra contó con una inversión de S/287 millones y, posteriormente, se incrementó a S/ 576 millones.

De acuerdo al contrato actual, el saldo de obra debe culminar el 23 de enero de 2023 y corresponde a casi 5 kilómetros de vía para construir estructuras del pavimento (base y subase), carpeta asfáltica, culminación del muro piano y escolleras para la protección contra el oleaje; así como la culminación de los puentes Santa Rosa y Haya de la Torre, señalización vial, muros de contención, ciclovía, veredas, sardineles, entre otros.

El monto contractual es de S/ 116 308 466, pero ya se otorgó al contratista S/ 11 630 846 de adelanto directo, y luego S/ 23 261 692 por dos adelanto de materiales. Además de otros S/ 2 328 582 para la supervisión.

Se han presentado además 10 valorizaciones de obra por S/ 80 394 820, y presenta un avance físico acumulado ejecutado de 81.56%