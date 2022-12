Asegura que su firma fue adulterada: Titular de EsSalud figura en planillón del Movadef

Aurelio Orellana, titular del Seguro Social de Salud (EsSalud), figura en el planillón que el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para buscar su inscripción como partido político.

La encargada de dicho planillón fue Cindy Raymondi, activista del Movadef, quien fue detenida en 2014 durante la Operación Perseo y que se tragó el chip de su celular para evitar lo encuentre la Policía. Al respecto, Orellana Vicuña negó saber sobre el documento y de la firma que figura en el mismo.

Visitó a Pedro Castillo

“En primer lugar, esa no es mi firma, no es mi letra. Si revisan Reniec, esa no es mi firma, así nunca la hago, como que trataran de imitar mi firma. Esa no es mi firma y mi letra menos (…) Niego categóricamente esa firma, mi firma ha sido adulterada probablemente”, declaró el titular de EsSalud.

Como se recuerda, Aurelio Orellana visitó dos veces al presidente Castillo en Palacio de Gobierno, la primera el pasado 4 de noviembre, dos días antes de ser nombrado titular de EsSalud. Y la segunda el 8 de noviembre, ya siendo la máxima autoridad del Seguro Social, informa Perú 21.

(Con información de Correo)