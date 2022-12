“Es una decisión incongruente”: Fiscal Barreto se pronuncia tras liberación de Abudayeh y Shimabukuro

La fiscal Marita Barreto cuestionó la decisión del Poder Judicial al excarcelar a José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI); Henry Shimabukuro, exasesor de inteligencia; Hugo Chávez Arévalo, exgerente general de Petroperú; y al empresario petrolero Samir Abudayeh.

“Las resoluciones judiciales están sujetas a las críticas y me corresponde, como fiscal superior coordinadora del Equipo Especial, salir al frente de esta decisión a efectos de poder replicar públicamente el hecho de que estos fundamentos no han sido coherentes porque no ha valorado realmente la situación del caso en concreto”, manifestó.

Búsqueda de la verdad

Asimismo, sostuvo que la Primera Sala Penal de Apelaciones —que ordenó la liberación de las cuatro personas— “está de cara opuesta en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento de los hechos (….) es una decisión incongruente e inconsistente, que deja mucho que desear”, declaró enfática en entrevista con RPP.

“El Ministerio Público lo que está persiguiendo es justamente una medida contemplada en la ley que tiene un plazo de 10 días de detención preliminar para realizar actos urgentes y evitar peligrosismos de estos investigados, ya sea un peligro de fuga o una conducta obstruccionista en el proceso”, afirmó.

No se entregó

En ese sentido, la fiscal superior indicó que la mencionada sala ha establecido, entre otros argumentos, que no hay peligro con los investigados dado que se entregaron. Sin embargo, recalcó que ello es un error, puesto que “el señor Shimabukuro nunca se entregó, sino que se le capturó”, señaló Barreto Rivera.