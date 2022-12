¿Desechas tu ropa y otras cosas para fin de año? Con estos tips aprende a darles un segundo uso

Según la ONU, el 23 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero fueron derivadas de la producción de materiales. Es por ello que optimizar recursos, reducir el consumo de materias primas y aprovechar los residuos, reciclándolos o dándoles una nueva vida, resulta importante.

A este concepto se le denomina economía circular. Esto es clave para lograr un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático.

La economía circular tiene como pilar el uso de las cuatro “R”: reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Es así que Statkraft Perú, empresa que genera energía renovable, brinda seis consejos para aplicar este concepto en casa, sobre todo en estas fechas de fin de año, en las que muchas personas acostumbran a hacer el cambio de ropa de estación y renovar prendas y otros productos.

1) Ropa: Si tienes una prenda en buen estado que ya no uses se la puedes dar a algún familiar o donarla. Y, si no está en muy buenas condiciones, puedes hacer con ella fundas de cojines o trapeadores

2) Bolsillos de pantalones: Córtalos y conviértelos en un organizador de calcetines, toallas, pañuelos u otras prendas pequeñas, y hasta en un monedero.

3) Cajas de madera: Pintándolas con barniz y con un poco de creatividad, puedes crear una estantería donde guardes productos o prendas.

4) Maleta: Conviértela en una camita para mascotas, añadiendo una espuma o almohada.

5) Tetera: Una buena opción es usarla como macetero. También, puedes decorarla según tu gusto.