No puede alzar vuelo: Pelícano cae en patio de casa en plena emergencia sanitaria por gripe aviar

En plena emergencia sanitaria a causa de la gripe aviar, un pelícano visiblemente enfermo cayó la noche del miércoles en el patio de una casa ubicada en el distrito de Surquillo.

El propietario de la vivienda identificado como Arturo Gómez dijo que han pasado más de 10 horas y el ave permanece en su patio, con dificultades para alzar vuelo.

El hombre informó a través de un video grabado que han intentado comunicarse con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), sin embargo no ha habido respuesta. En diálogo con Exitosa, expresó sentirse temeroso de ingresar a su patio "debido a la posibilidad de enfermarse" tras las alertas por la gripe aviar.

“No pienso entrar a mi patio. No quiero exponerme y que vaya a enfermar a mi familia o a los mismos vecinos. Me imagino que (el pelícano) estaba volando hacia la playa y no llegó. Llamamos al serenazgo de Surquillo, pero tampoco responden”, expresó.