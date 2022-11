Harry Styles ya está en Lima: decenas de fans se amanecieron en los exteriores del Estadio Nacional

Como parte de su gira mundial “Love on Tour”, Harry Styles está en Lima y hoy se presentará en el Estadio Nacional. Decenas de fans se amanecieron en los exteriores del recinto para poder ver al cantante británico, por quien han esperado dos años pues se tenía programado que se presentara en octubre de 2020.

Una larga cola de jóvenes, acompañadas de sus madres y grupos de amigos, se registra a lo largo de la cuadra 3 de la Av. Petit Thouars. Muchos han llevado cartones para sentarse en la vereda y poder descansar antes del concierto mientras que otros han alquilado sillas para mayor comodidad.

“Estoy super emocionada, voy a ver a uno de mis artistas favoritos. Creo que va a ser una experiencia inolvidable. Ayer estuve en el hotel (donde se hospeda), estábamos esperando que salga, pero lamentablemente no se pudo”, dijo una fanática.

FANÁTICOS DE TODO EL PAÍS

Según informaron, no solo seguidoras del ex One Direction que viven en Lima están en los exteriores del Estadio Nacional. “Estoy faltando (a clases) desde la semana pasada porque no soy de Lima. Yo vivo en Madre de Dios”, contó una joven.