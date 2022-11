Enel confirma su retiro del Perú en 2023 y pone a la venta sus activos

A través de un pronunciamiento público, el CEO de la empresa de energía eléctrica, Enel, Franceso Starace, anunció su retiro permanente del Perú, poniendo a la venta sus activos como distribuidor eléctrico más grande a nivel nacional, además de ser el segundo parque de generación eléctrica más importante en el país.

"Tenemos partes interesadas (en la compra de Enel Perú) y creemos que ese proceso se terminará en el lapso del 2023", señaló a través de un evento celebrado en Milán.

RAZONES

Asimismo, el CEO de Enel, Franceso Starace, no pudo evitar referirse acerca de las razones que habrían motivado esta importante decisión.

“No es que no nos guste Perú, pero hemos terminado lo que teníamos que hacer allí y no hay mucho más que podamos hacer (...) No es un juicio negativo sobre el marco regulatorio o las políticas implementadas por el país”, aseguró.