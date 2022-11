Acusado de la destrucción de un vehículo durante concierto de Bad Bunny se burla del dueño

Uno de los sujetos involucrados en la destrucción de un vehículo, en los exteriores del concierto de Bad Bunny, utilizó sus redes sociales para referirse acerca del violento acto ocurrido el pasado 14 de noviembre.

Con total despreocupación, y en tono de burla, el sujeto identificado como Manuel Jurado Zambrano de 37 años, se refirió al dueño del vehículo de forma grosera y con insultos.

"Oe, tanta h… por un carro, como si fuera que. Más bien, ahorita le compro otro carro a ese c… Que atorrante la gente para que mande mi foto a todo el mundo por TikTok. Platea eso", señaló el sujeto acusado de participar en la destrucción del vehículo.

LOS HECHOS

Como se recuerda, Moisés Tinoco había dejado su auto estacionado muy cerca del Estadio Nacional, donde se estaba realizando el segundo concierto de Bad Bunny, por lo que algunas personas inescrupulosas, que no pudieron ingresar al espectáculo, decidieron utilizar el auto como estrado, subiendo a bailar sobre el parabrisas y el techo, provocando graves daños en la unidad.

"Los gastos me saldrían unos 3.500 dólares, yo traté de correr con ellos, pero no puedo del todo. El auto era prácticamente nuevo, no tenía choques ni daños. Ahora, el capó está roto; el parabrisas, peor; y techo, ni hablar. Necesita un cambio, no está bien. El guardafango y otros lugares están todos rayados", señaló Tinoco.