Madre pide ayuda para que su menor hija no pierda la vista y clama a Essalud por atención

Una mujer identificada como Luzmila Guillermo, aprovechó las cámaras de 24 horas edición mediodía para pedir ayuda con la finalidad de qué su menor hija no pierda la vista.

Según contó Guillermo, la menor de 17 años tendría diabetes hace dos años, por lo que se le habrían formado cataratas en las vistas que tendrían que ser operada de emergencia, antes de qué afecten irremediablemente el sistema ocular.

“Tiene catarata metabólica según me explicaron los médicos, pero en el seguro social me están dilatando mucho la atención, inclusive el endocrinólogo me ha dicho que no hay ninguna razón para que ella nos opere, ya que sus niveles de glucosa están estables, pero el oftalmólogo del seguro me dilata demasiado, me ha citado para diciembre, me pide exámenes y no hay citas”, señaló.

NO CONTARÍA CON DINERO

Según contó Luzmila Guillermo, debido a la desesperación que estaría viviendo para que la retina de su menor hija no se vea afectada permanentemente, habría acudido a una clínica privada donde le cotizaron la operación a más de 2800 soles.

Si cuenta con la posibilidad de ayudar a que esta menor no pierda la vista, y pueda continuar con su vida normalmente puede llamar al 945 687 574, donde Luzmila Guillermo muy agradecida atenderá su contacto.