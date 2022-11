Nieve en Lima Norte: Conductores quedan sorprendidos al ver carretera completamente blanca

A través de redes sociales, se habría viralizado varios videos en los que se puede ver la Panamericana Norte completamente blanca, desatando diversas bromas que señalaban que este hecho se debería a la nieve por vísperas de Noche Buena.

Según se ve en los videos, los vehículos circulaban sobre las calles blancas, por lo que los cibernautas no dudaron en comparar Lima, con algunas zonas de Estados Unidos, que se encontrarían llenas de nieve, en esta época, vísperas a la Navidad.

Asimismo, usuarios de Tiktok no habrían dudado en acompañar la grabación de la carretera ubicada en el distrito de San Martín de Porres, con canciones como “All I want for Christmas” o “Jingle bell rock”.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Aunque las calles se habrían visto muy agradables con lo que parecía nieve, lamentablemente eso no sucede en Lima, ya que nos encontraríamos en verano, y este hecho se había provocado luego de que un camión de carga que transportaba harina, sufriera un accidente, derramando todo su contenido por las vías de la Panamericana.