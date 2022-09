Antauro Humala: Defensoría señala que podría anularse libertad por presuntas irregularidades

La Defensoría del Pueblo se pronunció, en redes sociales, tras las recientes declaraciones de Antauro Humala Tasso, quien dijo no haber desarrollado actividades educativas durante su permanencia en prisión, para acceder a la redención de pena por trabajo y estudios.

Cuestionó que el líder Etnocacerista haya dicho que durante el tiempo que estuvo preso, se dedicó a escribir libros. Por ello, señaló que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) debería “declarar la nulidad de la resolución que declaró el cumplimiento de condena” si se comprueba irregularidades en el proceso.

Escribió libros

Mediante carta enviada a Omar Méndez, jefe del INPE, la Defensoría exhortó que se inicie una investigación para esclarecer los hechos narrados por Humala Tasso. Además, se debería sancionar a los presuntos responsables de dichas irregularidades y, poner en conocimiento de los hechos a la Fiscalía.

Antauro Humala brindó una entrevista a Infobae en la que aseveró que nunca realizó manualidades de Hello Kitty o preparación de postres para obtener su libertad anticipada. “Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo, los cuales han sido presentados en la Feria Internacional del Libro”, dijo.