Las sacaron a empujones: trabajadores de limpieza protestan en la Plaza Mayor de Lima

Un grupo de trabajadores de limpieza de realizaron una protesta frente a la Plaza Mayor de Lima exigiendo a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que cumpla con sus demandas laborales.

Los manifestantes, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana (Sitomun Lima), lograron pasar el cordón policial y llegaron hasta el frente de la sede municipal para que el alcalde, Miguel Romero escuche sus requerimientos.

En imágenes difundas por Canal N, se ve como un contingente policial llegó hasta la Plaza Mayor de Lima para retirar a los manifestantes, quienes pusieron resistencia. Ante esto, se produjo un breve enfrentamiento con la policía, quienes terminaron retirando a los trabajadores a empujones.

MEJORAS

Hace 23 días que los trabajadores de limpieza han tomado esta medida de fuerza para pedir la mejora de sus remuneraciones y condiciones laborales.

“El alcalde no nos paga nuestro derechos laborales. Somos trabajadores nombrados 728 y no nos quieren reconocer. Somos más de 500 trabajadores. Son 23 días que no trabajamos y comemos en olla común”, señaló una de las manifestantes a las cámaras de Canal N.