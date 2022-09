Petroperú es calificada como “bonos basura” por Fitch Rating, ¿cuál es la implicancia?

La empresa estatal obtuvo su segunda rebaja (de BBB- a BB+) en la calificación por Fitch Ratings a “bono basura”, y la situó por debajo del grado de inversión.

De acuerdo al reporte de la calificadora, esta rebaja refleja un debilitamiento en la liquidez de la empresa, el persistente y elevado apalancamiento, insuficiente apoyo gubernamental y la incertidumbre sobre su capacidad para mantener sus líneas de crédito.

Además, Fitch Ratings consideró inadecuados los estados financieros no auditados de Petroperú que ascienden a una posición de caja de US$32 millones al 30 de junio de 2022. A su vez, señaló que los US$ 750 millones otorgados por el Gobierno para apoyar a la compañía son insuficientes para dar liquidez a la empresa, pues la estatal reveló que US$1.200 millones de sus US$2.900 millones de líneas de crédito renovable no comprometidas están bajo revisión con los prestamistas.

PETROPERÚ SE PRONUNCIA

La entidad estatal indicó que esta compleja situación recae en las decisiones tomadas por la anterior administración, entre las que se encuentran la imposibilidad de proporcionar información financiera auditada el 2021 antes del 30 de mayo del 2022 al mercado financiero, lo que no permitió suscribir el contrato de manera oportuna y generó restricciones en la línea de crédito habituales de la banca nacional e internacional. Además, debido a los cambios en la política de pagos a proveedores, se generó un descalce temporal entre ingresos y obligaciones de corto plazo de la empresa.

Petroperú señaló que esta situación podrá ser revertida con las acciones que el nuevo directorio y la administración actual están ejecutando, además, aseguró que se realizará la auditoría externa 2021 con la suscripción del contrato con la sociedad auditora PwC el 3 de mayo de 2022.

Finalmente, la petrolera indicó que se está implementando acciones para fortalecer la gobernanza en su gobierno corporativo, transparencia de información, ética y sistema anticorrupción, entre otros; de esta manera, se ha propuesto un nuevo marco normativo para la elección meritocrática del Directorio.

Con información de RPP y La República.