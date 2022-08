Ancón: más de 200 familias denuncian que minería ilegal les quiere quitar sus tierras

Pobladores de la asociación de vivienda ángeles del cielo, en el distrito de Ancón, se enfrentaron a la Policía y denunciaron que una empresa minera ilegal está tratando de invadir sus terrenos, a pesar de no tener autorización para la excavación.

Al lugar llegó un equipo de Dilo Fuerte para constatar los hechos, donde un reportero fue agredido por una persona que cubría su rostro, que al parecer es empleados de la minera. Los vecinos del lugar indicaron que también han sido atacados en varias oportunidades por la seguridad contratada de la minera.

“Nosotros queremos que se retiren y que la policía esté de nuestro lado, ellos (la minería) intentan invadir nuestros terrenos, queremos vivir en paz. Nosotros vivimos acá, somo de Ancón, no somos personas ilegales, tenemos nuestra casa, hijos que mantener, no vamos a retirarnos, aquí vamos a morir”.

Los lugareños también denunciaron que la Policía nos está de su lado, a pesar que en varias oportunidades empleados de la empresa han hecho disparos al aire tratando de amedrentarlos, incluso algunos vecinos que protestaban fueron alcanzados por piedras y palos lazados por la seguridad de la minería, hecho al que la Policía no intervino.

"Nos han atacado con piedra y palos, nos han atacado han lanzado disparos amenazando. Hay un promedio de 20 que se han infiltrado como delincuentes y han tratado de invadir nuestras casas. Nosotros no somos delincuentes pagamos nuestros impuestos, todos somos residentes de Ancón", indicaron indignados.

SEGUIRÁN PROTESTANDO

Los vecinos de la asociación de vivienda ángeles del cielo, señalaron que seguirán protestando encadenados en el lugar y a su vez piden la presencia del alcalde del distrito. “Queremos la presencia del alcalde para que estos delincuentes no ingreses a nuestras tierras. Vamos a llegar hasta las últimas, no vamos a permitir que nos atropellen. Ya nos han agredido y han herido a dos personas que la Policía los han llevado. Queremos que se vaya la minera no queremos mas amenazas”, expresaron.