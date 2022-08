Hernán Sifuentes: “Las amenazas de muerte y las extorsiones no me intimidan”

Las últimas dos semanas han sido muy duras para Hernán Sifuentes quien se postula a la comuna de San Martín de Porres por el partido Podemos. Según refiere, comenzaron a llamarlo insistentemente de números desconocidos, al responder, el infierno comenzó. Aquí parte de las amenazas:

“Yo sé por dónde paras hermano, te voy a centrar, ya te cag.. hermano, así que ¿borrando mis pintas no? ¿tumbando mis carteles no?

¿Quién eres? (Candidato)

¿Quién eres? Fuera ctm. Solamente quiero que me hagas un depósito huev.., te voy a mandar mi número de cuenta ctm, no te hagas al huev.. ctm

Sifuentes prefirió ignorar las llamadas e ir bloqueando los números de donde lo llamaban, sin embargo, la situación se complicó cuando comenzaron a hacer lo mismo con la madre de su pequeña niña

“Llegar a meterse con mi familia, eso si no lo puedo permitir. Si han causado poner en vilo a mi hija, pero no me van a amedrentar, ya hice las denuncias respectivas y confío en que atraparán a esos delincuentes” sostuvo.

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

Hace algunos años, Hernán Sifuentes tuvo una discrepancia con la madre de su hija, sus detractores ahora intentan amenazar con hacer público un video.

“Fue una discusión en medio de la pandemia como la tiene cualquier pareja, pueden sacar los videos que quieran, esto solo responde a una condenable campaña de desprestigio porque lidero las encuestas y tengo gran con la aceptación de mis vecinos san martinences”.

Entre sus principales propuestas precisamente está combatir con los altos índices de delincuencia y falta de seguridad en el distrito, de la mano del general Daniel Urresti y la creación de complejos de seguridad ciudadana en la zona.