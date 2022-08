José Gavidia: “Estamos en Guerra, nuestros soldados están muriendo, no hablaré de política”

El ministro de Defensa, José Gavidia, señaló que estamos en ‘guerra’, en referencia al trabajo de las Fuerzas Armadas para combatir a remanentes del terrorismo en el Vraem, y por lo tanto no respondería ningún tema político que tengan referencia con las investigaciones que pesan sobre el presidente Pedro Castillo.

“(Sobre entrega de cámaras de Palacio) Mientras estemos en guerra no me voy a manifestar sobre temas políticos, en este momento no es lo más importante, por respeto a nuestras Fuerza Armadas”, señaló en entrevista con 2022 en 24 Horas.