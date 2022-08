Cayetana Chirinos logra doblete en el Nacional U18

No se cansa de romper registros. La joven atleta peruana Cayetana Chirinos se coronó por todo lo alto en el Campeonato Nacional U18 que se disputó el último fin de semana en el Estadio Atlético de la Videna, al imponerse en las pruebas de 100 metros planos y salto largo, sus dos especialidades.

Con solo 14 años, Chirinos confirmó su enorme proyección al ganar la prueba reina de la velocidad con un tiempo de 12 segundos clavados, batiendo el récord nacional sub 18 que ella misma había impuesto hace solo tres semanas en el Campeonato de España Sub 16 al Aire Libre, cuando paró el cronometró en 12.02 segundos.

De hecho, Cayetana también había impuesto récord nacional sub 18 en los 100 metros planos en el Campeonato Nacional U20 que se celebró a inicios de julio. Así, la plusmarquista de la velocidad ha batido tres veces el primado nacional de la categoria en poco más de un mes.

La evolución de Cayetana en la velocidad es notable, pues en setiembre del año pasado, en el Mundial Escolar Sub 15 de Serbia, logró la medalla de plata con un tiempo de 12.75 segundos. Actualmente, la adolescente peruana es campeona nacional sub 18 y sub 20 de 100 metros planos, y subcampeona nacional de mayores.

Otro terreno en el que brilla Chirinos es el salto largo, como lo demostró en el Nacional U18 al conquistar la medalla de oro con una marca de 5.50 metros. La pupila del destacado entrenador Oscar Valiente, que a inicios de julio se coronó campeona de esta especialidad en el Nacional U20, también ha sorprendido en esta prueba en el Viejo Continente, pues en marzo pasado logró el titulo en el Campeonato de España Sub 16 en Pista Cubierta, con un registro de 5.63 metros.

Cayetana volverá a competir este fin de semana en Arequipa, en un nuevo control organizado por la Federación Deportiva Peruana de Atletismo. Esto marcará el cierre de su ciclo de competencias y el inicio de un nuevo ciclo de entrenamiento con miras a los Juegos Deportivos Sudamericanos Escolares que se realizarán en diciembre en Brasil.