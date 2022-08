Aníbal Torres pide a dirigentes “poner de rodillas” a opositores

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pidió la noche de este miércoles a dirigentes “poner de rodillas” a opositores durante una reunión con bases sociales y dirigentes de Lima Metropolitana en Palacio de Gobierno.

“Lo harían arrodillar a los golpistas, obligarían a los golpistas a cambiar de Constitución, […] pueblo defiende de las agresiones, no permitas, no te dejes atropellar, no se consideren nunca más inferior a otros”, afirmó Torres.

PREMIER DEFIENDE A YENIFER PAREDES

En otro momento, el premier Torres defendió a la sobrina de Pedro Castillo, Yenifer Paredes y calificó su entrega a la Fiscalía como un acto de heroísmo.

“Yenifer Paredes se esta sacrificando, inocentemente esta siendo maltratada, pero los peruanos estamos ganando una líder que en las próximas elecciones sdefenderá los derechos de los peruanos”, afirmó.