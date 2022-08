Trabajadora de Julie Freundt la denuncia por no pagarle beneficios laborales

Julie Freundt es una cantante, compositora y productora musical de mucho éxito en Perú. Con una trayectoria desde los años 90, la artista logra impulsar la música criolla creando una escuela de canto en el Distrito de Surquillo. Sin embargo, la exitosa cantante se ha visto envuelta en una denuncia por maltrato laboral, pues una de sus trabajadoras la acuso de no haberle pagado sus beneficios laborales.

Grisel Asencio, es la mujer que trabajaba con Julie Freundt, que tras terminar su contrato la cantante no le habría pagado su liquidación laboral por el tiempo de servicio . En entrevista para Dilo Fuerte, ella señala que son mas de 10 años de servicios prestados a la cantante. Asimismo, Julie Freundt dice lo contrario.

“Yo trabajo desde el 2012 limpiando la academia en un turno de tres días a la semana, después pasado el tiempo me dediqué a tiempo completo. En le 2014 dice haberme dado una liquidación, pero no recuerdo que sea en ese año. En junio me enfermo de Covid -19, ella se va de viaje y me da su cuarto. Yo dormía desde que empezó la pandemia en la oficina. Pero en el mes de junio cuando regreso de su viaje le dije que ya no podía trabajar, renuncié porque me sentía incomoda por el trato que recibía por las otras trabajadoras” indica.

Respecto a lo sucedido, Julie Freundt dijo que la liquidación par Asencio, si se le había enviado, pero ella no lo ha firmado por estar disconforme. “Tengo los documentos de su liquidación, pero Grisel no me ha querido firmar porque ella dice no estar conforme, es una liquidación que el contador ha hecho y de acuerdo a la empres es lo que le corresponde, también esta su carta de renuncia y no lo ha firmado”, señaló la artista.

Asimismo, Freundt indica que Asencio fue quien le pidió dormir en le sillón cunado la ofreció darle la oficina. “Yo le dije elige cualquier ambiente de la casa para dormir, pero fue ella quien decidió dormir en el sillón. A ella se le saco de la oficina porque estaba con Covid y quería estar por toda la escuela sin mascarilla y se le ofreció otro lugar adecuado para que se pueda recuperar”.

Por su parte Grisel Asencio, señala que ha sido maltratada y que lo único que necesita es el pago de sus haberes por el tiempo de haber trabajado. “Me he sentido discriminada porque me han botado de la oficina en donde yo estaba durmiendo, ella nunca me ha dado nada, ni vacaciones, ni gratificaciones. Hoy solo se me ha depositado 3 mil soles y eso no es loque corresponde por todo el tiempo que trabaje”, Señaló

PAGO DE SU TIEMPO DE SERVICIO

Julie Freundt añadió que la única solución es conversar y, que ella está en todas las posibilidades para que se le reconozca sus beneficios desde el 2019 en que ingresó a planilla. “Desde que Grisel me dijo que renunciaría porque se iba a Cajamarca, yo le pedí al contador y me reuní con ella para que se le entregue su liquidación, ella dijo que no estaba de acuerdo porque el abogado de su hermana le había dicho que así no era. Yo le dicho que hablemos, es mas que venga su hermana para explicarle como es el procediendo. Notros no somos una empresa grande somos microempresa”, expresó.