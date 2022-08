Diego Bertie muere a los 54 años: Sonia Oquendo, Christian Meier y Paul Martin se despiden

Luego de conocerse el fallecimiento del actor Diego Bertie muchos artistas peruanos se han pronunciado con emotivos mensajes de dolor y despedida, entre ellos el actor Christian Meier, quien tuvo una linda amistad con el cantante.

Ambos se conocieron en los años 90 con la telenovela ‘Obsesión’ de Lucho Llosa, sembrando una amistad que trascendió el tiempo, además que compartían los mismos gustos por la música y la actuación.

Quien también se pronunció en redes sociales fue el recordado “Gonzalete” de Pataclaun, Gonzalo Torres, quien solo expresó con breves palabras su sentir por la partida del actor. La actriz que dio vida a “Monsefuana”, Melania Urbina, también se pronunció: “Ay Diego. Te vamos a extrañar tanto” y Gianella Neyra también subió una foto de fondo oscuro con un corazón blanco junto al mensaje: "¡Te quiero amigo mío!".

Paul Martin, quien compartió roles con Bertie en la exitosa novela “Natacha”, escribió su sentir: “estoy shockeado, estaba volando al Cusco y apenas me bajé del avión encontré muchos mensajes que me informaban de este hecho y es una noticia que no se termina de procesar... es terrible”.

En tanto, la primera actriz Sonia Oquendo, quien se encuentra en Europa, también mostró su pesar por la partida del cantante y actor: "Estoy en shock, abrumada. La noticia me ha afectado tremendamente. Estoy recordando las escenas compartidas con él". Explicó que estuvieron juntos en un proyecto que planeaban sacar junto a Carlos Carlín y a Luis Ángel Pinasco.

CAE DE EDIFICIO

Hoy, durante horas de la madrugada, el actor cayó del piso 14 de su edificio sufriendo múltiples fracturas y heridas. Los bomberos trasladaron al actor al hospital Casimiro Ulloa donde llegó a las 4:10 a.m., pero solo pudo certificar su deceso.

Con información de Agencia Andina