Trabajadora reafirma que fue ultrajada sexualmente por el congresista Freddy Díaz

Se ratifica. La trabajadora del Congreso de la República que denunció haber sido violada por el parlamentario Freddy Díaz, en un ambiente de la oficina del legislador, reiteró su acusación, esto, luego que el parlamentario afirmará ser inocente tras presentarse, en la víspera, ante la Fiscalía.

"Estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, y que yo jamás le he consentido al señor nada", dijo la mujer a un programa periodístico.

Ultraje en la oficia del legislador

Como se recuerda, el pasado 27 de julio se conoció que una trabajadora del Congreso denunció que el referido parlamentario, expulsado de la bancada de Alianza Para el progreso (APP) tras la acusación, la habría ultrajado sexualmente en su oficina, ubicada en el jirón Azángaro, en el centro de Lima.

La presunta víctima relató que ella se encontraba bebiendo alcohol con Díaz Monago en el lugar de los hechos, la oficia del legislador, mientras hablaban de temas laborales. Tras ello, aprovechando su estado inconsciencia, el congresista habría cometido el presunto ataque sexual.